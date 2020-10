Sospetto spacciatore fermato dai Carabinieri in centro

TERMOLI. Militari dell'Arma dei Carabinieri sono intervenuti in centro, tra via Rio Vivo e il Terzo corso per un'attività antidroga. E' stato fermato un 40enne, noto alle forze dell'ordine. Il presunto pusher è stato condotto in caserma, nel comando di via Brasile, per i riscontri investigativi.

Prosegue così incessante l'azione di vigilanza sul territorio per contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti.