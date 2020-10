«Mi fai uscire dal parcheggio?», non si sposta e va contro l'auto con lo scooter

TERMOLI. Balordi in libera uscita. Se ieri abbiamo riportato il video assurdo dei ragazzi che in modo scimmiesco salivano sulle auto in sosta, mica è solo questo il report del sabato notte. In piazza Sant'Antonio è accaduto di peggio. Un 19enne di Campomarino ha volutamente danneggiato un'auto che cercava di uscire dal parcheggio, con al volante un 18enne e nell'abitacolo due 24enni, amici del conducente.

Il ragazzo al volante di una Polo ha chiesto di poter passare, ma al tentativo reiterato di ottenere cordialmente il passaggio attraverso cui poter uscire dalla piazza, un ragazzo con un Beverly 500 ha pensato bene di reagire in modo scomposto, schiantandosi volontariamente contro la portiera dell'auto. Non solo, quando il conducente stava uscendo sempre fiondandosi contro la portiera ha colpito il 18enne, procurandogli la frattura del setto nasale e una lesione a un piede.

Il 19enne poi si è allontanato in scooter contromano risalendo il Corso nazionale in mezzo alla gente. Il motociclo era anche sprovvisto di copertura assicurativa. Referti alla mano, dopo due accessi al Pronto soccorso, sarà presentata denuncia alla Polizia di Stato, chiamata nella notte tra sabato e domenica.

Un episodio assurdo, avvenuto sotto gli occhi increduli anche dei ragazzi che affollano la scalinata del municipio nel fine settimana.