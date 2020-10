Travolto dal cancello in casa, muore sul colpo

TERMOLI. Drammatico infortunio in casa nei pressi di via De Sanctis stamani, a Termoli. Un uomo sui 50 anni, mentre stava effettuando dei lavori in casa è stato travolto da un cancello. Purtroppo è morto sul colpo. Sul posto il 118 Molise e le forze dell'ordine. I medici non hanno potuto che constatare l'avvenuto decesso.

Notizia in aggiornamento.