LARINO. «Non ricordo tanta acqua dall'alluvione del 2003», ci ha rivelato una automobilista di ritorno da Casacalenda a Larino, poco dopo l'ora di pranzo.

Bomba d'acqua sul comprensorio frentano intorno alle 13 e le conseguenze del maltempo sono hanno tardato a manifestarsi. Garage, cantine e scantinati allagati in città, strade trasformate in torrenti di acqua e fango un po' ovunque.

Saltata la rete fognaria, che non ha retto rispetto alla pressione assurda gonfiata dalle precipitazioni. Occorrerà verificare anche il livello dei corsi d'acqua, considerando che le previsioni meteo per ora non prevedono una vera e propria tregua.

Il livello di dissesto idro-geologico del territorio, purtroppo, anche con alle spalle un periodo di siccità grave, non è pronto ad assorbire precipitazioni così copiose.