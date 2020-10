Travolse e uccise l'82enne ex custode dei campi da tennis, condannato a 2 anni e 8 mesi

TERMOLI. E’ stato condannato a 2 anni e 8 mesi, dal gup del Tribunale di Larino Federico Scioli, nell’udienza con rito abbreviato celebrata oggi, l’uomo che ha investito e ucciso il 22 gennaio 2019 l’82enne Donato Rubortone. Il tragico investimento sulle strisce pedonali avvenne alle 17.30. Il 54enne è rimasto ai domiciliari dal 25 gennaio per 50 giorni, dopo l’udienza di convalida del giudice Vecchi del fermo operato dalla Polizia municipale di Termoli, che fu effettuato dopo l’investimento mortale in via Martiri della Resistenza. La Procura, col Pm Ilaria Toncini, aveva chiesto 5 anni e 6 mesi, ma nella sentenza del Gup la positività al drug-test rilevata dopo il sinistro non è stato possibile collocarla nel tempo, poiché il 54enne affermò risalisse a giorni precedenti all’investimento. Le motivazioni saranno depositate entro 15 giorni.