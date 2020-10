Tentati furti d'auto falliti in città

TERMOLI. Nel giro di 48 ore due i proprietari che hanno subito un tentativo di furto della loro auto. Si comincia venerdì scorso, in piazza Donatori di Sangue. I ladri, o aspiranti tali, hanno provato a mettere le mani sulla vettura, ma dopo aver rimosso il blocco per mettere in moto il veicolo, non sono riusciti nell’intento, cagionando solo alcuni danni.

Il tentato furto è stato denunciato al commissariato di Polizia di Termoli. Nella notte tra domenica e lunedì, invece, un malvivente ha rubato un Suv sotto casa nei pressi della zona tra ospedale e parco comunale, tuttavia qualcosa deve essere andato storto, poiché la fuga del ladro è finita dopo un tratto percorso contromano. Il bandito ha abbandonato il Suv, successivamente recuperato dalla proprietaria, che ne ha denunciato il tentativo ai Carabinieri della stazione di Termoli.