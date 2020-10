Non ci sarà l'autopsia sulla salma del 64enne

TERMOLI. E’ stata eseguita nel tardo pomeriggio di ieri la ricognizione cadaverica esterna sulla salma del 64enne vittima dell’incidente domestico ieri mattina nella sua abitazione di via De Sanctis.

Si è trattato dell’unico accertamento medico-legale, poiché la Procura non ha disposto l’autopsia.

Un dramma che si è consumato mentre l’uomo, imprenditore attivo nell’archiviazione digitale, Savino Grieco, stava effettuando dei lavori nella sua proprietà. Improvvisamente, un pesante cancello scorrevole in metallo gli è caduto addosso, non dandogli scampo. Il 64enne è deceduto sul colpo.

A provare a soccorrerlo è stato per primo il fratello, che ha anche allertato i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti il 118 Molise coi volontari in ambulanza e le forze dell'ordine. I medici non hanno potuto che constatare l'avvenuto decesso.

A indagare sulle cause dell’incidente domestico mortale sono i Carabinieri della stazione di Termoli. L’uomo si trovava al di sotto del livello dove era posizionato il cancello, che si è sganciato. A testimoniare il peso del cancello, il fatto che per rialzarlo sono occorse 5 persone.

La salma del 64enne è stata ricomposta all’obitorio dell’ospedale San Timoteo e dopo l’ispezione cadaverica è stata restituita alla famiglia.