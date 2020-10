Nuovo scippo in paese a Montenero di Bisaccia

MONTENERO DI BISACCIA. Da un ex amministratore comunale e provinciale, come Pino Chiappini, la denuncia pubblica di un scippo, con le fattezze di un appello, a Montenero di Bisaccia.

«Ieri sera intorno alle 18.30 c’è stato uno scippo nell’area giochi della pista di pattinaggio... non commento il gesto già di per se riprovevole, ma quello che mi ha letteralmente sconvolto è sapere la persona verso la quale è stato compiuto l’imminente gesto, mi rivolgo all’autore dello scippo: riconsegna il maltolto e pentiti, trova tu il sistema per farlo, hai causato molto dolore, tanto, pensa alla persona che hai aggredito, non si può. tutte le persone di Montenero che leggeranno il mio appello sono invitate a condiverlo affinché velocemente possa arrivare all’interessato».

Commenti inevitabili sono poi stati postati sui social, con rfierimento al mondo della tossicodipendenza. Soltanto pochi giorni fa era stato arrestato uno scippatore seriale di 23 anni, che aveva compiuto colpi a raffica nell'estate scorsa. Evidentemente non era l'unico scippatore della zona.