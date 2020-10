Condanna per evasione e spaccio a 5 anni, 42enne leccese arrestato dalla Polfer a Termoli

Il ricordo di Savino Grieco

TERMOLI. Com’è crudele la morte! Noi immaginiamo, o vorremmo, che una improbabile giustizia divina chiami in cielo prima i cattivi e poi i buoni, prima i vecchi e poi i giovani, prima gli assassini i ladri i malavitosi e poi gli onesti ma così non è. Il 12 ottobre in via De Sanctis,