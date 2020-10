Non vuole farsi arrestare e minaccia di gettarsi nel vuoto

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Pur di non farsi arrestare era pronto a tutto.

Attimi di forte tensione nella serata di oggi nell’abitato di San Giacomo degli Schiavoni. Poco dopo le 19.30 i Carabinieri della compagnia di Termoli si sono recati nel centro limitrofo alla cittadina adriatica per notificare ed eseguire una misure cautelare in carcere nei confronti di un pregiudicato. L’uomo però ha reagito in malo modo a questa esecuzione dell’ordinanza disposta dalla Magistratura frentana, minacciando dinanzi ai militari dell’Arma di gettarsi dalla sua abitazione.

Prontamente, sono stati allertati i Vigili del fuoco del distaccamento di contrada Pantano basso. Diverse le pattuglie e le squadre intervenute, Carabinieri e pompieri hanno profuso il massimo sforzo per evitare che accadesse l’irreparabile.

Alla fine il pregiudicato è stato arrestato.