Incidente alla rotonda di via Firenze, scooter coinvolti con feriti

TERMOLI. Incidente stradale con scooter coinvolti nella tarda serata di ieri tra via Pertini e via Firenze, nei pressi della rotatoria disegnata coi jersey. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e il 118 Molise coi volontari della Misericordia in ambulanza, che hanno trasportato almeno un ragazzo al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.

Un incrocio, che seppur disciplinato ormai da anni dalla rotonda, spesso è luogo dove avvengono sinistri.

Una zona ad alta incidentalità quella che porta sia alla zona di San Pietro che in località Porticone, dove di recente sono state anche modificate alcune delle segnaletiche, proprio per ridurre i rischi derivanti dalla circolazione. Ma, evidentemente, non basta ancora.

Medicati al San Timoteo una 14enne e un 18enne, poi dimessi.