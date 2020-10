Minaccia il suicidio per non tornare in cella, il 48enne associato al carcere di Vasto

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Dal carcere di Vasto a Torre Sinello ai domiciliari nella sua abitazione a San Giacomo degli Schiavoni e di nuovo in carcere a Vasto. E' questo il percorso di andata e ritorno in cella compiuto da un 48enne, che ieri sera ha creato scompiglio in paese, a causa di una nuova ordinanza di carcerazione che l'ha mandato fuori dai gangheri.

A eseguirla i Carabinieri della compagnia di Termoli, presenti sul posto con diverse pattuglie, dopo che il 48enne è andato in escadenscenze, minacciando il suicidio. Il pregiudicato si è portato sul cornicione del balcone di casa, paventando la scelta di gettarsi nel vuoto piuttosto che consegnarsi ancora nelle mani della giustizia. A dare supporto ai militari dell'Arma i Vigili del fuoco e il 118 Molise, coi volontari della Misericordia in ambulanza. Per fortuna, l'uomo è stato convinto a scendere dal cornicione a costituirsi.

E' stato così ricondotto al carcere di Vasto.