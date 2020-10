La Procura di Vasto decide oggi se restituire subito il feretro di Sara alla famiglia

TERMOLI. Si sarà nella mattinata di oggi, alla procura di Vasto, se ci saranno ulteriori accertamenti di natura anatomo-patologica sulla salma della sfortunata 17enne vittima del tragico incidente stradale avvenuto sabato sera sulla statale 16, sulla rotonda di San Salvo Marina. I Carabinieri della stazione di San Salvo, che indagano sul sinistro fatale alla studentessa del Nautico Tiberio Sara Favia, si recheranno dal Pm che ha in carico il fascicolo.

Ieri pomeriggio è stata effettuata la ricognizione cadaverica esterna e potrebbe essere stato sufficiente questo accertamento medico-legale per poi disporre il nulla osta alla sepoltura e quindi permettere la restituzione del feretro alla famiglia. Se così fosse, i funerali potrebbero avere luogo anche domani stesso, ma è chiaro che si attende l'ufficialità per mano dell'autorità giudiziaria. Funerali previsti in cattedrale, in ogni caso.

Una vicenda drammatica che ha segnato l'opinione pubblica locale.