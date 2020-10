Furti d'auto in via Pisa, denunce fatte ma le telecamere non funzionano

Copyright: Termolionline.it TERMOLI. Furti di auto in via Pisa, telecamere non funzionanti alla rotonda. Un quadro d’allarme che è stato denunciato da una residente, a cui malviventi hanno fatto sparire una Ford Kuga di colore nero e caso strano, oppure per nulla strano, ma commissionato, 3 settimane dopo, nella stessa via, è stata sottratta un’altra Ford Kuga, ma bianca. I furti sono stati commessi il 24 settembre il 17 ottobre. Ma ciò che la signora derubata ha tenuto a rimarcare attraverso Termolionline è proprio l’assenza della video-sorveglianza funzionante, che chiaramente acceca le possibilità di risalire agli autori, non filmando cosa accade nella zona di contrada Porticone. La denuncia del primo furto è stata fatta al commissariato di Polizia, dove alla vittima del gesto predatorio è stato confermato come in quel quartiere di colpi ne siano stati messi a segno anche di più. TERMOLI ONLINE.IT Invia le tue segnalazioni con WhatsApp Al numero 392-0608288