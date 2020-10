Sprangata di ferro in testa, picchiato in via Corsica: egiziano portato al San Timoteo

Cronaca di La Redazione Più informazioni su Termoli TERMOLI. Episodio di cronaca in via Corsica, dove i soccorritori del 118 hanno letteralmente raccolto sulla strada e trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli un uomo che si presentava sanguinante ed era riverso a terra, a causa di una aggressione subita. Sul posto oltre all'ambulanza sono intervenute le forze dell'ordine, con due volanti del commissariato di via Cina. L'uomo, di nazionalità egiziana, è stato aggredito con una spranga di ferro. L'immigrato era dipendente dell'autolavaggio "I Faraoni" e gli agenti del commissariato stanno indagando sull'accaduto, ancora in sopralluogo nell'attività artigianale.

TERMOLI ONLINE.IT Invia le tue segnalazioni con WhatsApp Al numero 392-0608288