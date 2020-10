Aggressione in via Corsica, il 34enne trasferito a Pozzilli: in arrivo due fermi

TERMOLI. Novità sull'aggressione avvenuta ieri in via Corsica nel primo pomeriggio, a Termoli. Intanto, il 34enne che ha subito un tremendo colpo alla testa, inferto con una spranga di ferro, per motivi precauzionali, è stato trasferito nel corso della giornata di ieri al Neuromed di Pozzilli, più attrezzato dell'ospedale San Timoteo a gestire traumi cranici di una certa importanza, come quello causato al cittadino egiziano dipendente dell'autolavaggio "I Faraoni".

La sprangata in testa ha provocato la rottura ossea del cranio, ma per fortuna nessuna emorragia interna.

Gli agenti del commissariato di Polizia hanno indagato a 360 gradi per arrivare a individuare gli aggressori e ci sarebbero due fermi, allo stato. Ma in dettaglio si saprà di più nella mattinata di oggi.