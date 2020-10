Arrestati dalla Polizia di Stato i due aggressori dell'autolavaggio

TERMOLI. Arrestati gli autori (come anticipato da Termolionline) della brutale aggressione avvenuta ieri in via Corsica, l'ha reso noto il questore di Campobasso, Giancarlo Conticchio.

«La Polizia di Stato di Termoli è intervenuta nel pomeriggio di ieri, 23 ottobre, presso un autolavaggio della cittadina adriatica per l’aggressione, scaturita da futili motivi, ai danni di un uomo, dipendente della medesima attività.



Il personale del Commissariato ha proceduto all’arresto dei due autori del gesto, coadiuvato dagli operatori del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Settentrionale”, presenti a Termoli per un servizio straordinario di controllo del territorio».

I dettagli saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella mattinata odierna presso il Commissariato di Termoli alle ore 10.30.