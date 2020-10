Tre banditi rovistano negli uffici di un'azienda tessile, portati via alcuni computer

MONTENERO DI BISACCIA. Ancora bande a caccia di refurtiva a Montenero di Bisaccia. Nella notte tra venerdì e sabato malviventi in azione all’interno di un’azienda tessile nella zona artigianale di contrada Cannivieri. Erano in 3, secondo quanto è stato reso noto da chi li ha messo in fuga, e hanno rovistato a tutto tondo negli uffici dell’impresa, mettendoli a soqquadro, letteralmente.

Hanno portato via dei computer, per un valore di alcune migliaia di euro, ma è molto probabile che puntassero ad altro, tuttavia sono fuggiti poiché alcuni dipendenti in servizio nella centrale a biomasse che sorge nelle vicinanze si sono accorti che qualcosa non andasse per il verso giusto e hanno deciso di vedere cosa stesse accadendo.

Sorpresi a rubare, i 3 banditi sono fuggiti, non riuscendo nemmeno a rubare un veicolo parcheggiato davanti alla sede della ditta che avevano “visitato”.