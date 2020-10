Convalidato l'arresto, in carcere i due autori dell'aggressione all'autolavaggio

TERMOLI. Sono finiti in carcere, dopo la convalida dell'arresto operato dagli agenti della Polizia di Stato venerdì scorso, i due uomini di etnia rom che hanno colpito con cric e bastone un 34enne egiziano, dipendente dell'autolavaggio "I Faraoni". Lesioni gravi in concorso le accuse contestate dalla Procura, che hanno portato il Gip del tribunale di Larino a disporre la custodia cautelare in carcere, a Vasto e Cassino, per gli autori della brutale aggressione avvenuta in via Corsica.