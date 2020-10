Si fingono Carabinieri e inventano l'incidente del figlio, tentata truffa a Portocannone

PORTOCANNONE. È notizia di ieri sera l'ennesimo tentativo di truffa telefonica perpetrato ai danni di un residente a Portocannone.

Lo rende noto il sindaco, Giuseppe Caporicci.

«Fortunatamente la vittima del tentativo di raggiro ha reagito con lucidità non cedendo al panico, dopo aver ricevuto una telefonata da sedicenti Carabinieri che annunciavano un grave incidente stradale del proprio figlio, a cui sarebbe poi seguita una richiesta di denaro, anzi avvisando immediatamente le Forze dell'Ordine.

Nella evidente considerazione che purtroppo si muovono sul nostro territorio malintenzionati che agiscono con questo "modus operandi" , si raccomanda alla popolazione più anziana, in particolare agli anziani soli, di non aprire mai la porta di casa a sconosciuti e di avvertire immediatamente i Carabinieri nel caso in cui si ricevano telefonate di questo tipo.