TERMOLI. Una vile aggressione, un tentato omicidio perpetrato a tradimento, in banca, che solo per miracolo, lo riconosce lui stesso, lo ha visto ancora vivo, oggi. Sono trascorsi esattamente 20 giorni da quel drammatico 8 ottobre, quando il vice direttore della Bcc di Gambatesa, nella località fortorina, venne accoltellato nel tardo pomeriggio dell'8 ottobre da un collega.

Nicolino Berardo, tornato a casa, a Termoli, dopo il decorso clinico, ricordiamo che fu operato d'urgenza dai medici dell'ospedale Cardarelli, è stato intervistato stamani dal collega Pierluigi Boragine, direttore di TeleRegione, ringraziamo sia lui che la testata per aver condiviso questa testimonianza con Termolionline, dove ripercorre quei drammatici momenti con grande lucidità. Ammette di aver temuto di morire e almeno per ora non se la sente di perdonare il suo aggressore. Con il supporto della famiglia e del suo legale, l’avvocato Gianfederico Cecanese, ricorda quegli interminabili secondi .

Per lui, almeno un sospiro di sollievo, poiché il collega aggressore, che abita a Petacciato, quindi a poca distanza, intanto resta in carcere con l’accusa di tentato omicidio. Il tribunale del Riesame ha infatti rigettato la richiesta dei domiciliari presentata dal suo legale.