Auto rubata transita su Termoli, scatta l'inseguimento della Polizia

TERMOLI. Una vettura rubata altrove in transito a Termoli è stata inseguita oggi pomeriggio fino alla Puglia, dove è stata poi “ingaggiata” dagli agenti del commissariato di San Severo. A muoversi sulle tracce dei banditi, il terzo furto di veicoli in poche ore sulla dorsale adriatica, gli agenti del commissariato di Polizia di Termoli. A segnalare la presenza dell’auto rubata sul territorio termolese il Gps della compagnia assicurativa della macchina portata via dai malviventi.