Blitz antidroga, Carabinieri di San Severo arrestano 4 malviventi

SAN SEVERO. Ancora un blit antidroga dei Carabinieri nel Nord della Puglia, stavolta nella località di San Nicandro Garganico, con i militari della locale stazione, coadiuvati dai colleghi della compagnia di San Severo. Eseguite 4 misure cautelari per spaccio di droga, nell'ambito dell'operazione "El Barrio". Due sono ordinanze di custodia in carcere e le altre due obbligo di dimora nel comune garganico. Indagini che presero il via dopo il suicidio di un 25enne, avvenuto due estati fa. Altri sette arresti in flagranza di reato sono state compiute nel corso dell'intera attività investigativa, che ha portato anche al sequestro di oltre venti chili di stupefacenti, tra cui 250 grammi di marijuana nascosti nel terreno di uno dei destinatari delle misure cautelari.