Sotto l'effetto della droga entra in una casa a Rio Vivo brandendo bastone e coltello

TERMOLI. La Polizia di Stato del Commissariato di Termoli nella serata di ieri ha denunciato in stato di libertà un uomo di 35 anni, originario della provincia di Foggia, ma residente nel Comune di Petacciato, già gravato da diversi precedenti penali, per essersi reso responsabile dei reati di violenza privata e porto di oggetti atti ad offendere.

Gli Agenti della Volante, infatti, sono intervenuti per segnalazione di persona armata di coltello in via Rio Vivo, riuscendo a fermare il trentacinquenne mentre armato di coltello ed in preda a un forte stato di agitazione, pronunciava una serie di frasi sconnesse. Con l’ausilio di personale del 118, l’uomo è stato tranquillizzato e condotto presso il locale Ospedale, dove è stato ricoverato nel reparto di psichiatria.

Successivamente gli operatori hanno ricostruito l’accaduto grazie alla testimonianza di un cittadino che ha riferito che l’uomo, poco prima, brandendo un tubo di ferro e proferendo frasi prive di senso, si era introdotto nella propria abitazione approfittando del cancello aperto e dove, una volta all’interno, si era appropriato anche di un coltello da cucina. Fortunatamente i familiari del proprietario di casa sono riusciti a mettere in fuga l’uomo e a contattare il 113.

Il coltello e il bastone di metallo utilizzati dal denunciato sono stati recuperati dagli Agenti e sottoposti a sequestro. Dagli accertamenti sanitari svolti, è risultato, inoltre, che l’uomo ha agito sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.