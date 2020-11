Auto in fiamme in via Udine, intervengono i Vigili del fuoco Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Vigili del fuoco all'opera nella tarda serata di oggi, in via Udine. A bruciare una Mercedes classe C station wagon, di proprietà di un professionista che abita in contrada Porticone. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 115 del distaccamento di Termoli. Le fiamme erano visibili anche a distanza. Dalle prime informazioni dovrebbe trattarsi di un rogo fortuito, forse legato all'impianto elettrico.