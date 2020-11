Intasca 13mila euro senza averne diritto, scoperta furbetta del reddito di cittadinanza

CAMPOBASSO. Ancora furbetti del reddito di cittadinanza stanati dalle forze dell'ordine e dalla magistratura in Molise.

Sulla base delle indagini coordinate dalla Procura di Campobasso ed eseguite dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Campobasso, in coordinamento con la Polizia di Stato, nella giornata di ieri è stata eseguita una misura cautelare reale, nei confronti di una cittadina italiana, disposta dal Gip del Tribunale di Campobasso.

In particolare le indagini erano dirette ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dall'indagata in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'ottenimento del "reddito di cittadinanza".

E' stato accertato che l'indagata, sulla base di false dichiarazioni in relazione ai componenti del proprio nucleo familiare, aveva indebitamente beneficiato del suddetto reddito, per un importo part a complessivi euro 13mila. Dunque, con ordinanza il Gip, su richiesta della Procura, ha disposto ii sequestro preventivo delle somme illecitamente ottenute, pari a complessivi 13mila euro, nonché della carta Postamat Rdc che abilita al prelievo del denaro accreditato.

Il sequestro preventivo disposto sui beni nella disponibilità dell'indagata, volto a conservare il profitto del reato ai fini della successiva confisca, si inserisce nel contesto delle linee di intervento della Procura del capoluogo, finalizzate alla repressione dei reati da realizzarsi, non soltanto intervenendo sui presunti autori, ma anche aggredendo i beni che ne costituiscono ii profitto; nell'ottica di deterrenza e di recupero alla collettività di quanto illecitamente acquisito.