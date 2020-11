CAMPOMARINO. Non ci sarà l'autopsia suilla salma dello sfortunato Luigi Santoro, il 36enne deceduto in seguito al drammatico schianto di ieri sera, tragico tamponamento sulla statale 16, poco dopo le 22, in territorio di Campomarino. La sua Fiat Tipo station wagon di colore chiaro si è scontrata con un auto-articolato. Nulla da fare per il conducente, purtroppo, è morto sul colpo.

Il giovane, nativo di San Severo, stava rientrando in Puglia, Luigi Santoro, abitava a San Paolo di Civitate e stava rientrando in paese da Termoli, dove lavora in un punto vendita di carni, Bosap Molise di via Corsica.

Sul posto sono intervenuti il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli dalla postazione di Montenero di Bisaccia e quello della Puglia, coi soccorritori di Serracapriola, i Carabinieri della stazione di Campomarino e i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli.

Il camion a rimorchio era un auto-articolato che trasportava mezzi agricoli, su cui la vettura che viaggiava in direzione Sud, è andata a schiantarsi violentemente, non dando scampo al 36enne, per cause al vaglio degli inquirenti.

Il fascicolo è stato aperto alla Procura di Larino. Dopo l’autorizzazione del Pm, intorno all’1.30, la salma è stata rimossa e ricomposta all’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli, dove stamani, sempre su mandato della magistratura frentana, è stata eseguita l’ispezione cadaverica esterna. Nell’arco della giornata si attende il nulla osta del Pm per la sepoltura e il feretro sarà restituito alla famiglia, per la celebrazione dei funerali.