A San Severo i funerali del 36enne Luigi Santoro

TERMOLI. Come riportato anche ieri, non ci sarà l'autopsia sulla salma del 36enne Luigi Santoro, il giovane vittima dell'incidente mortale che stava rientrando in paese dal lavoro, sul tragitto Termoli-San Paolo di Civitate, nel tratto della statale 16 a Campomarino, causata dal violento tamponamento tra la sua Fiat Tipo station wagon e un mezzo pesante che trasportava macchine agricole, avvenuto nella serata di giovedì scorso.

Nell’arco della mattinata di oggi è atteso il nulla osta del Pm della Procura di Larino per la sepoltura e il feretro sarà restituito alla famiglia, per la celebrazione dei funerali.

«Lo affidiamo al tenero abbraccio del buon Dio», annunciano la moglie, i due figli maschi, i genitori, le due sorelle e il resto della famiglia sul manifesto funebre. Le esequie si celebrano oggi alle 16, alla chiesa "Madonna della Libera" di San Severo.