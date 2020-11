TERMOLI. Viaggiare di notte, con o senza coprifuoco, cela sempre delle insidie, specie sulle direttrici che attraversa territori di campagna o boschivi. Ennesimo incidente stradale nella tarda serata di ieri in basso Molise. Nei pressi dell'ex Zuccherificio del Molise, sulla statale 87, un branco di cinghiali, ben 4, è stato travolto e ucciso da una macchina in transito. Danni anche all'autoveicolo e qualche disagio per la viabilità, vista la necessità di rimuovere le carcasse degli ungulati e rilevare lo stesso sinistro. Un fenomeno che si sta ripetendo con eccessiva assiduità.