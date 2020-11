In giro senza mascherine, la Guardia di Finanza multa sette giovani a Larino

LARINO. A parlarne per primo è stato il sindaco Giuseppe Puchetti, nel post pubblicato ieri sera sulla pagina Facebook del Comune di Larino, abbiamo approfondito e siamo venuti a capo della situazione.

Sette sono stati i giovani, tra cui due minorenni, multati dai militari delle Fiamme Gialle della tenenza frentana per aver trasgredito alle norme anti-Covid, in particolare per non aver osservato le prescrizioni in materia di dispositivi di protezione individuali.

I finanzieri hanno trovato questi ragazzi senza mascherina e li hanno sanzionati, da qui è scattato anche l'appello del primo cittadino al rispetto delle regole anti-contagio introdotte dal Governo.