Violenza sessuale su una lavoratrice, Consigliera di parità ammessa come parte civile

LARINO. La consigliera di Parità della Regione Molise, Giuseppina Cennamo, ammessa come parte civile in un processo per violenza sessuale aggravata ai danni di una lavoratrice.

«Ieri, 9 novembre, innanzi al Gup del Tribunale di Larino, si è celebrato un processo per violenza sessuale aggravata nei confronti di una lavoratrice nell'ambiente di lavoro. La mia costituzione di parte civile come Consigliera di Parità, patrocinata dall'avvocata Laura Carfagnini, è stata ammessa dopo circa 45 minuti di camera di consiglio. Questo precedente apre la strada alla migliore tutela delle vittime di violenza perché denuncino i reati nella certezza di essere protette dagli organismi di garanzia e dall'autorità giudiziaria».