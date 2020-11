Accusato di essere il piromane delle Tremiti, Tribunale assolve il 35enne

ISOLE TREMITI. E’ stato assolto dal giudice del tribunale di Foggia per non aver commesso il fatto il 35enne accusato di aver appiccato roghi alle Isole Tremiti nel giugno 2019. A difenderlo gli avvocati Giuseppe Mileti e Gianni Spina. Ieri sera la sentenza di assoluzione, col Pm che aveva chiesto 2 anni e otto mesi per incendio doloso aggravato.

L’imputato, già Vigile urbano estivo alle Diomedee, era stato arrestato a San Domino dai Carabinieri della locale stazione. Venne ritenuto responsabile dei roghi dolosi appiccati nella notte tra il 12 ed il 13 giugno scorsi sull'Arcipelago delle Isole Tremiti. Fu avvistato a Cala Tramontana, sull'isola di San Domino e lì arrestato in flagranza di reato.