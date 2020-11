CAMPOMARINO. Sull’arresto del pusher avvenuto ieri a Campomarino a opera dell’Arma dei Carabinieri, conferenza stampa del comando provinciale di Campobasso. Alle ore 11.30, presso la caserma “Frate”, sede della scuola allievi Carabinieri, sita in via colle delle Api, il tenente colonnello Alessandro Mennilli, comandante del reparto operativo ha incontrato i giornalisti.

Confermato il blitz sulla costa molisana da parte del nucleo investigativo di Campobasso, che ha individuato e arrestato un pusher specializzato in spaccio di cocaina.

Lo spacciatore, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di 768 grammi di polvere bianca purissima in diversi involucri da cui si sarebbero ricavate dalle 3.500 alle 3.800 dosi per un valore di mercato al dettaglio di circa 150mila euro. Sequestrato anche un bilancino di precisione e una termosaldatrice per sigillare le dosi.

Il comandante del reparto operativo, insieme al capitano Rosano - ha parlato anche delle perquisizioni effettuate nelle scorse ore in via Ferrari a campobasso, un’attività dettagliata e attenta volta sempre alla repressione dello spaccio di stupefacenti.