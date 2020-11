Il gestore multato: "Starò più attento in futuro, questo è certo, ma le cose sono andate così"

BONEFRO. Non è passata inosservata la notizia della multa comminata dalle Fiamme gialle a Bonefro giovedì sera. Il titolare del locale però, sottolineando come i tre militari che hanno contestato le infrazioni alle norme anti-Covid, sottolineando la correttezza e l'educazione dei tre finanzieri che gli hanno comminato la multa, «Hanno fatto semplicemente il proprio dovere e sono stati gentili e garbati», ha tenuto a precisare alcuni dettagli rispetto alla notizia uscita oggi. «Io gestisco un bar—tabacchi-edicola. Nel locale un cliente era appena uscito, aveva comprato due pacchetti di sigarette, un altro aveva fatto una ricarica telefonica e stava pagando ,un terzo cliente stava uscendo e si era fatto dare una birra da portare a casa, ma mentre usciva l'ha aperta usando l'accendino. Era seduto inoltre davanti al locale un avventore che aveva preso una birra prima delle 18 e nel bicchiere c'era un residuo di bevanda. Probabilmente non l'avrebbe nemmeno terminata. La multa comminata a me è pari a 400 euro, ridotta del 30% se pagata entro cinque giorni. Sono state inoltre multate trepersone le quali non avevano sul viso la mascherina. Uno dei tre multati era il cliente che aveva aperto la birra mentre usciva dal locale, un altro era quel signore seduto davanti al locale. Leggendo l'articolo sono stato dipinto in modo davvero esagerato, ero comunque in difetto e starò più attento in futuro, questo è certo. Ho pagato sabato la multa facendo il bonifico e non ho contestato nulla all'atto della multa. Io comunque non mi arrampico sugli specchi, la cosa non mi appartiene. Ho sbagliato ed ho pagato la multa. Ai finanzieri non ho detto nulla, loro hanno fatto il proprio lavoro».