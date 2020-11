TERMOLI. Quante volte abbiamo sentito dire di gatti salvati dai Vigili del fuoco, non è un esempio iperbolico, accade per davvero e l'ultimo intervento c'è stato ieri, il cosiddetto "soccorso tecnico", che riguarda sia persone che animali, al di fuori di quella sfere emergenziale che vede gli uomini del 115 affrontare pericoli, in situazioni molto diverse.

Nella serata di ieri ha catturato l'attenzione di molti la presenza della squadra del distaccamento di Termoli nel Castello Svevo, con mezzo e uomini, poiché un micio si era infilato nella torretta del Castello svevo ed è stato necessario andarlo a recuperare per restituirlo incolume alla sua libertà.