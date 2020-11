Allagamenti sulla Bufalara, due auto in panne: strada chiusa al traffico

TERMOLI. Strada della cosiddetta Bufalara chiusa al traffico da oggi e per almeno domani. Intervento congiunto di Vigili del fuoco e Polizia municipale, in via precauzionale, onde evitare che qualche veicolo in transito potesse avere problemi. È stata chiusa dagli operai comunali che tra domani e dopodomani verificheranno che la situazione sia rientrata e la riaprono al traffico.

Due gli interventi di soccorso in cui sono stati impegnati di mattino e al pomeriggio i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, il primo è avvenuto intorno alle 11.30, nella cosiddetta galleria breve della Bufalara, la strada che collega la zona di Rio Vivo-Marinella alla statale 87 e che drammaticamente diviene un lago profondo a ogni piè sospinto della pioggia. Una autovettura è finita in mezzo al pantano di acqua, con due persone all’interno, salvate proprio dal 115, per fortuna stavano bene.

Altra situazione alle 15, poco distante, nella zona di Rio Vivo, con un conducente finito sott’acqua con l’auto.