TERMOLI. Nuovi particolari sullo scippo in centro, avvenuto intorno alle 8.20, è avvenuto sì in via Mario Milano, ma l'anziano, un 83enne, era davanti allo sportello della Banca Popolare di Milano.

Inizia male l'ultimo weekend di novembre. In pagamento le pensioni del mese di dicembre ed ecco che arriva lo scippo, con tanto di minaccia intimata con un coltello, ai danni di un anziano, che si trovava in macchina ad aspettare davanti la banca è stato avvicinato da un ragazzo con un coltello che lo ha rapinato, lievi ferite riportate alla mano e al collo nel tentativo di difendersi.

E' accaduto intorno alle 8.20, ad attirare l'attenzione dei passanti è stato l'urlo lanciato dal pensionato, aggredito dal giovane, probabilmente a volto scoperto.

Subito soccorso, i passanti e i residenti che si sono presi la briga di prestare attenzione al malcapitato hanno avvertito le forze dell'ordine, sul posto è intervenuta la volante del commissariato di Polizia. Necessari anche i soccorsi prestati dal 118 Molise, giunto in via Mario Milano coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza.