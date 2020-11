Blitz degli agenti di Polizia in via Polonia, un uomo portato in commissariato

TERMOLI. Operazione di Polizia giudiziaria da parte degli agenti del commissariato di Termoli nella mattinata di oggi in città. Poliziotti in borghese sono intervenuti in via Polonia, dove c'era un uomo dinanzi a un'attività commerciale, pare fosse addirittura accovacciato. Gli agenti l'hanno portato via al commissariato. Trambusto nel quartiere, da dove sono arrivate diverse segnalazioni.

I dettagli dell'attività di repressione saranno resi noti in seguito.