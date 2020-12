Ciclista investito da un'auto a Campomarino

CAMPOMARINO. Ciclista tamponato da una macchina a Campomarino. E’ avvenuto nel pomeriggio in via Cuoco, all’incrocio con via Budva, intorno alle 16.45. Il ciclista è stato soccorso dal 118 Molise, intervenuto coi volontari della Misericordia di Termoli, e trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo. A restare ferito un 57enne del posto. Intervenuta la pattuglia della Polizia municipale.