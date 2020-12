Dramma sull'A14, infarto stronca camionista sulla carreggiata Nord

MONTENERO DI BISACCIA. Dramma sulla carreggiata Nord dell'A14 nel pomeriggio di oggi. Un camionista alla guida di un autoarticolato, mentre stava procedendo nel tratto molisano, poco prima del confine con l'Abruzzo, ha accusato un malore, che l'ha stroncato di netto. Purtroppo, non sono stati rinvenuti subito documenti, per cui è stato problematico risalire all'identità, che non è ancora nota. Sul posto il 118 Molise, coi volontari della Misericordia in ambulanza e la Polizia autostradale di Vasto Sud. Si è atteso il nulla osta del Pm della Procura di Larino per la rimozione del cadavere.

Il dramma si è consumato poco dopo le 15, al km 455.