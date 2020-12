Aggredito da un cinghiale durante la battuta di caccia, 40 punti di sutura

MONTENERO DI BISACCIA. Agro del basso Molise che da Montenero di Bisaccia guarda a Mafalda, l’Abruzzo a pochi passi. Un cacciatore di Petacciato è impegnato in una battuta assieme ad altri appassionati è finito al Pronto soccorso.

Una battuta di caccia che poteva sfociare nei peggiori dei modi si è consumata nel pomeriggio di ieri in contrada colle Castelluccio, agro a ridosso dei confini con Mafalda. Ad avere la peggio un cacciatore di Petacciato che per salvare il suo segugio è stato aggredito da un grosso cinghiale. L’ungulato all’interno di una fitta vegetazione ha attaccato il cane da caccia, l’uomo facendosi strada nel piccolo canneto per porre in salvo il suo animale è stato brutalmente caricato dal cinghiale. Subito soccorso dal resto della squadra di cacciatori, lo sfortunato ha riportato ferite agli arti inferiori ed ai glutei e sono state necessarie le cure dei medici del pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo.

Per lui 40 punti di sutura.