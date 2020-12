Esce fuori strada con l'auto tra Termoli e San Giacomo, 18enne al Pronto soccorso

TERMOLI. Un 18enne è finito al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli nella tarda serata di ieri. E' uscito fuori strada a causa del maltempo che ha reso insidioso l'asfalto nel tratto di strada tra Termoli e San Giacomo degli Schiavoni. Sul posto sono intervenuti il 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza e i Carabinieri della compagnia di Termoli. Per fortuna, il 18enne, A. D. le sue iniziali, non ha subito lesioni serie, è stato comunque trasportato per accertamenti al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.