Tentato furto a Porticone, «Ladri fuggiti, ma collaboriamo tutti per tenere la città sicura»

TERMOLI. Tentato furto quello commesso venerdì, nel tardo pomeriggio, in contrada Porticone. Carabinieri di Termoli in sopralluogo sabato mattina, nell’abitazione di un residente con parziale invalidità.

I ladri sono entrati nell’appartamento a due piani dalla finestra, forzandola. Per fortuna il proprietario era nella tavernetta e quando ha udito i rumori si è spostato nel piano superiore, accendendo la luce e questo ha disturbato i malviventi, che hanno desistito e sono andati via senza rubare nulla, causando solo danni e spavento.

L’uomo, che necessita dell’uso del bastone, ha contattato subito il 112, poi ha voluto testimoniare la preoccupazione personale a Termolionline.

«Ho sporto regolare denuncia per questo episodio, ma essendo non molisano e amando Termoli, voglio sensibilizzare tutti i cittadini a segnalare alle forze dell’ordine l’eventuale presenza di sospetti nelle zone della città. Termoli è una città meravigliosa e vorrei che fosse ancora un posto tranquillo dove vivere. La collaborazione della comunità è fondamentale per riuscire nell'intento»