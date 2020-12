PORTOCANNONE. Cambia la dinamica rispetto a quanto riportato in flah sull'incidente avvenuto all'ora di pranzo tra Portocannone e San Martino in Pensilis, all'uscita del paese arbereshe.

Una Fiat Panda, condotta da una donna che era in compagnia del figlio di 7 anni, per cause in corso di accertamento dai Carabinieri è uscita fuori strada, impattando contro un muretto e causando ingenti danni al veicolo. Ambedue sono rimasti feriti, soccorsi dal 118 Molise, coi volontari in ambulanza della Misericordia di Termoli e della Croce di San Gerardo, e trasportati al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli.