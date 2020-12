CAMPOMARINO. Rogo divampa a Campomarino lido, in via Kennedy e sul posto intervengono i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli. In fiamme, intorno alle 20, una baracca, per cause in corso di accertamento.

Gli uomini del 115 sono riusciti a circoscrivere l’area interessata dal fuoco, evitando che l’incendio si propagasse pericolosamente nella zona, evitando così il peggio e riuscendo a recuperare repentinamente delle bombole di propano presenti nella "costruzione" ormai distrutta.

In loco anche una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Campomarino.