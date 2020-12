La Finanza sequestra una partita di bottiglie di alcol di contrabbando

TERMOLI. Di ieri la notizia del sequestro dei capi contraffatti, eseguita dalle fiamme gialle frentane, di oggi quello di bottiglie di alcol di contrabbando, con l’azione compiuta dai finanzieri della compagnia della Guardia di Finanza di Termoli, attraverso pedinamenti e appostamenti, hanno individuato e sottoposto a sequestro 60 bottiglie di alcol etilico puro di contrabbando. I militari hanno anche denunciato il responsabile.

Più in particolare, si tratta di bottiglie di alcol etilico puro, a uso alimentare –purezza 96° – riportanti, altresì, il falso contrassegno ai fini delle accise, specifica imposta che grava sui prodotti alcolici e pari a circa 9 euro per ogni litro anidro nonché l’etichettatura commerciale contraffatta di un noto distributore nazionale.

Vieppiù, il prodotto veniva posto in vendita senza la prevista documentazione fiscale e commerciale, ad ulteriore prova dell’illecita provenienza. L’attività di servizio si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio, di contrasto ai traffici illeciti e di intensificazione delle misure in materia di rischio epidemiologico da Covid-19, quotidianamente disposti. Diversi i sequestri di prodotti non a norma, da parte delle fiamme gialle campobassane, a tutela del mercato e del consumatore, nelle ultime settimane.

Il contrasto ai traffici illeciti ed i conseguenti risvolti economico-finanziari, anche attraverso il sequestro dei proventi illeciti maturati in capo a chi pone in essere comportamenti illegali, si conferma obiettivo della mission istituzionale della guardia di finanza e la specifica operazione si inquadra, altresì, nell’ambito del costante impegno del corpo a tutela dell’erario, dell’economia sana e delle imprese oneste, oltre che della salute e dei diritti dei consumatori.