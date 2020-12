Tampona un'Audi col maggiolone e fugge, «Lo invito a contattarmi subito»

TERMOLI. Tamponamento pirata quello avvenuto mercoledì sera su corso Nazionale, subito dopo la svolta da Corso Umberto.

Un maggiolone nero Volkswagen, con due persone e un cane all’interno, è andato contro una Audi A4 grigia, impatto visto anche da altre persone, ma piuttosto che fermarsi, ha preferito fuggire via, nonostante il conducente dell’auto tamponata chiede di accostare per lo scambio dei dati.

«Assurdo comportarsi così, c’era pure una pattuglia della Polizia municipale, al quale mi sono rivolto subito dopo – ci ha riferito l’automobilista tamponato – oltretutto mia figlia, che viaggiava con me, si è sentita male. Ha accusato conati di vomito e dolori alla cervicale».

Un appello parte ora da Termolionline per volontà dello stesso conducente la cui Audi ha subito danni, per stimolare la costituzione del responsabile, che eviterebbe anche la denuncia per omissione di soccorso, visto che lui stesso ha preso il relativo numero di targa. Ecco il numero al quale rivolgersi: 366.4025283.