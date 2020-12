«Spariti portafogli e orologio dopo il malore che ha stroncato mio fratello»

MONTENERO DI BISACCIA. Uno sfogo, quello dei congiunti dell’operaio Fca morto a causa di un infarto nel marzo scorso. Come nel caso di Sara Favia, ci sarebbe stato qualcuno che ha approfittato della situazione per rubare. «Con i soldi rubati a mio fratello morto puoi mangiarci una bella fiorentina, mentre per l’orologio ti auguro di rivedere specchiato il suo volto sorridente ogni volta che ne consulterai il quadrante.

Era il 5 marzo quando Umberto Di Lisio ci lasciava, così all’improvviso durante il suo turno alla Fiat. Io e tutta la famiglia abbiamo fatto di tutto per non crederci, per cercare fino all’ultimo quegli oggetti in casa sua finora, ma è stato inutile.

E così dopo mesi mi trovo qui a gridare, affinché si sappia, che mentre era lì a terra, esanime sul freddo pavimento industriale, qualcuno gli ha rubato l’orologio e il portafogli. Chiunque tu sia, davvero, vai al ristorante e mangia una fiorentina, porta anche qualche tuo amico, e quando andrai a pagare con il denaro sottratto in quel vile modo ricordati che il tutto è stato offerto da mio fratello, la fiorentina era il suo piatto preferito. Ti auguro buone feste e mi raccomando, l'orologio sempre in vista perché era bellissimo. Un saluto da Rino e Umberto». Lo sfogo social.