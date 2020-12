TERMOLI. "Termalica, il sogno calcistico molisano" del giornalista Alberto Fuschi è tra i vincitori del concorso letterario "Racconti dall’Abruzzo e dal Molise 2020" di Historica Edizioni e pubblicato nell'antologia della casa editrice.



Una storia di fantasia ambientata a Termoli, sede speciale della squadra “Termalica” che tenterà in un mini torneo, simile alla recente Nations League, di approdare tra i professionisti secondo le nuove regole del calcio italiano. La squadra verrà trainata da campioni originari del Molise come il termolese Mirko Antenucci e l’ex attaccante della Nazionale italiana, Giuseppe Rossi, originario di Acquaviva di Isernia. Il libro "Racconti dall’Abruzzo e dal Molise 2020" è ordinabile online e in libreria e disponibile nelle principali fiere del libro a cui partecipa la casa editrice.