"Storie dalla pandemia", Laura D'Angelo trionfa nella poesia al concorso "Putignano racconta"

MONTENERO DI BISACCIA. Ancora un successo prestigioso nella carriera letteraria ormai consolidata della scrittrice molisana e docente Laura D'Angelo, che ha trionfato col primo premio nella "sezione poesia" al Concorso letterario "Putignano racconta".

Il tema di questa edizione "Storie dalla pandemia" ha visto un'ampia partecipazione da tutta Italia, con oltre 373 candidati che hanno inviato le loro opere per le tre sezioni previste in gara: sezione racconti, sezione poesia, sezione poesia dialettale. La D'Angelo, si è aggiudicata il podio con una poesia dedicata ai vuoti lasciati dalla scomparsa degli anziani, le vittime più indifese e le perdite più dolorose, in termini di ricchezza umana e affettiva, di questa pandemia.

Laura D’Angelo, é autrice di articoli e saggi scientifici in volumi collettanei. Sue poesie sono pubblicate in antologie. Ha ricevuto riconoscimenti in diversi concorsi letterari, tra cui il primo posto al Premio "Lettera d’Amore al Giro d’Italia”, Torrevecchia teatina (ed. 2020), Menzione speciale al Concorso Internazionale di Poesia “Ut pictura poesis”(ed. Fuerteventura 2020), secondo posto al Premio Internazionale “Lettera d’Amore” Torrevecchia teatina, edizioni 2017 e 2020.